W Tarnowie odkrywają tajemnice rodowej krypty Ostrogskich. Badacze otwarli bogato zdobione sarkofagi i trumny pod posadzką katedry. Zdjęcia

Zaskakujące odkrycie. W sarkofagu spoczywa inna żona księcia

- Dzięki pomocy naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego okazało się, że to nie sarkofag Zuzanny, ale trzeciej żony księcia – Teofilii Tarło, która przeżyła Janusza Ostrogskiego i zmarła w 1635 roku. Świadczą o tym choćby umieszczone na nim litery, które udało się rozszyfrować. Wielu historyków chodziło przed nami po tej krypcie i sporządzało różnego rodzaju sprawozdania i opisywało ich wygląd, a nikt nie zwrócił uwagi na to, że tam jest jakiś napis umieszczony, który może o czymś świadczyć – zauważa ks. Sebastian Musiał, wikariusz tarnowskiej katedry, zastępca dyrektora Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie.

- To bardzo rzadkie, wysokiej jakości artystycznej i historycznej sarkofagi cynowe, które powstały najprawdopodobniej w krakowskich warsztatach konwisarskich. Zachowane są stanie całkiem dobrym, a elementy zdobnicze są w większości kompletne i powtarzalne, przez co łatwe do otworzenia. Największe zniszczenia spowodowane są przez wcześniejsze eksploracje i wysoką wilgotność i niestabilną temperaturę, które panują w krypcie – mówi Tomasz Trzos, znany w kraju konserwator, m.in. sarkofagów cynowych.

Kontusz, żupan i bogato zdobiona suknia. Znaleziono też pierścionek, różaniec i medalion

Eksploracja w krypcie Ostrogskich rozpoczęła się w środę po godz. 19 i zakończyła się około północy. To pierwsze takie badania od półtora wieku. Otwarto m.in. wieka obu sarkofagów i znajdujące się w nich trumny. W należącym do księcia Janusza były ich aż dwie oraz szczątki co najmniej czterech osób dorosłych i dziecka. Do kogo należą? Być może odpowiedź na to dadzą przeprowadzone badania. Być może wśród nich są też szczątki Zuzanny. Wśród znalezionych w sarkofagu strojów znaleziono pozostałości kontusza i żupana, w których mógł być pochowany książę. Wiadomo, że był to człowiek majętny, a jego pogrzeb był iście królewski.