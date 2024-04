Wiatr w Tatrach osłabł. Główne szlaki zostały udrożnione. TPN jednak przestrzega przed wyprawami w góry

W poniedziałek potężna wichura powaliła drzewa m.in. na szlaku prowadzącym do Doliny Chochołowskiej, czy na Wiktorówki. Od rana TPN ostrzegał turystów, by nie wychodzili w góry. Zawieszono sprzedaż biletów wstępu. W Tatrach wiało z prędkością ok. 150 km/h.

- Aktualnie wszystkie główne w dolinach, które prowadzą do schronisk, zostały udrożnione. Służby TPN przecięły podwalone drzewa i udrożniły przejście. Trzeba uważać na bocznych, mniej uczęszczanych szlakach. Tak powalone drzewa nadal zalegają. Nasze służby na bieżąco udrażniają przejście - mówi Weronika Błaszkiewicz z Centrum Informacji Turystycznej Tatrzańskiego Parku Narodowego.

We wtorek przywrócona została sprzedać biletów. Wybierający się w góry muszą jednak spodziewać się trudnych warunków. W nocy z poniedziałku na wtorek warunki w górach drastycznie się zmieniły. Zrobiło się zimno i sypie śnieg. Dodatkowo na szczytach nadal mocno wieje.