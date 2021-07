Wieczysta Kraków. Sławomir Peszko i jego koledzy bawili się na bankiecie z okazji awansu do IV ligi piłkarskiej

Kraków. 125. urodziny parku Bednarskiego. Mieszkańcy świętują [ZDJĘCIA]

Mieszkańcy świętują 125. urodziny parku Bednarskiego w Krakowie, o którym ostatnio w mieście jest bardzo głośno. Wszystko przez planowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej remont: pomysły urzędników nie podobają się części krakowian. Początkiem lipca doszło nawet do okupacji parku: był to pokojowy protest przeciwko zamierzeniom ZZM-u. Niestety, tego dnia ktoś zawiesił na moście Piłsudskiego baner, nawiązujący do wojennego plakatu o walce z faszyzmem, co zaogniło konflikt między mieszkańcami a urzędnikami. Policja wciąż szuka sprawcy wykroczenia.