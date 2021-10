Wieczysta Kraków. "Żółto-czarni" nie dali szans zespołowi TS Węgrzce. Sławomir Peszko strzelił trzy bramki [ZDJĘCIA]

Gospodarze od początku spotkania ruszyli do ataku. Już w 1 min groźnie strzelił Radosław Majewski, ale Oleksandr Bożok wybił piłkę na róg. Po jego wykonaniu, przez Majewskiego, z bliska do siatki trafił Jakub Bąk. Potem ten pierwszy podwyższył wynik. Kolejnego gola, z 14 metrów po ziemi, uzyskał Patrik Misak. Wkrótce potem do siatki trafił Sławomir Peszko, choć chwilę wcześniej przewrócił się na murawę, podobnie jak dwaj jego interweniujący rywale.

Miejscowi nadal atakowali, a goście skupili swą uwagę na bronieniu dostępu do własnej bramki. W 19 min Adrian Frańczak huknął z rogu pola karnego nad poprzeczkę. Potem sporo było walki, gry w środkowej strefie boiska. "Żółto-czarni" mocniej zaatakowali pod koniec pierwszej połowy spotkania. W 41 min Adrian Frańczak zacentrował niemal spod linii końcowej na pola karne, ale Majewski główkował obok słupka. Tuż przed przerwą Bąk huknął po ziemi zza pola karnego i było już 5:0.