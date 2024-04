Wiosna się rozkręca! Zakrzówek to wymarzone miejsce na spacer i urokliwe zdjęcia Agnieszka Aulich

Na taką pogodę czekaliśmy. Wiosna rozkręca się na dobre! Słoneczne i coraz dłuższe dni sprzyjają spacerom i odkrywaniu nowych miejsc. Zakrzówek to piękny zielony teren, do którego łatwo dojechać komunikacją miejską. Jest w centrum Krakowa, a daje malownicze widoki. Spacer po Zakrzówku to świetny pomysł nie tylko na weekend!