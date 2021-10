Wisła Kraków nieskuteczna w Płocku. „Biała Gwiazda” znów bez punktów

Przed wyprawą do Płocka trener Adrian Gula nie miał zbyt wielkiego pola manewru. Kontuzje, koronawirus, choroby - to wszystko wykluczyło z gry tak wielu piłkarzy, że skład ułożył się praktycznie sam. Jakby mało było problemów, jeszcze na przedmeczowym rozruchu kontuzji nabawił się Maciej Sadlok. Do Płocka pojechał, ale nie zdołał dojść do siebie na tyle, żeby znaleźć się choćby wśród rezerwowych. Wyjściowa jedenastka „Białej Gwiazdy” nie wyglądała jednak jakoś bardzo źle, przynajmniej na papierze. Gula śmiało mógłby wystawić taki skład nawet wtedy, gdyby wszyscy byli zdrowi. Trochę mniejsze pole manewru było natomiast na ławce rezerwowych. Usiadł na niej nawet 17-letni Dorian Gądek, zgłoszony do rozgrywek ekstraklasy raptem kilka dni wcześniej.