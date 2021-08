Wisła Kraków organizuje „Wiślacki Bieg za Smokiem” Bartosz Karcz

Aneta Żurek

Dokładnie 1906 metrów będą mieli do pokonania uczestnicy „Wiślackiego Biegu za Smokiem”. Imprezę organizuje Wisła Kraków z okazji swojego jubileuszu 115-lecia, dystans biegu nie jest zatem przypadkowy, bo nawiązuje do daty powstania klubu. Na starcie 9 października stanie maksymalnie dwa tysiące biegaczy. W organizację biegu włączyło się miasto Kraków. Zapisy do biegu już ruszyły.