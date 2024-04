Wybory 2024. Gibała i Miszalski pójdą na całość? Będzie walka na banery ulicach Krakowa przed drugą turą wyborów prezydenckich

- Demokracja rozstrzygnęła – idziemy w banery. Przyznam się wam, że sam należę do tej mniejszości, która była przeciwko. Jako jedyny kandydat na prezydenta przestrzegałem uchwały krajobrazowej w 100-procentach. Dokładnie sprawdzaliśmy każdy płatny nośnik, wszystkie są z nią zgodne – i to się nie zmienia. Ale ta walka, którą toczymy, to nie jest moja walka, lecz nasza walka. Bo walczymy o to, żeby Kraków był miastem nas wszystkich i żeby pokonać układ, który rządzi tym miastem od 20 lat. Jeśli uważacie, że banery są do tego potrzebne, to ja tę decyzję akceptuję - ogłosił Łukasz Gibała, miejski radny ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, jeden z dwóch kandydatów, którzy przeszli do II tury wyborów prezydenckich w Krakowie.