Wybory 2024 w Zakopanem. Łukasz Filipowicz odsłonił karty. Mówi co chce zrobić, gdy zostanie burmistrzem Zakopanego

Podstawą programu wyborczego Filipowicza są m.in. inwestycje w drogi i parkingi, w kwestii ochrony środowiska to m.in. większy nacisk na rozwój geotermii, czy fotowoltaiki na miejskich budynkach.

- Przyjazne Zakopane to jedyny komitet, który nie jest uwiązany z żadną partią polityczną. To nas odróżnia od innych kandydatów na burmistrza tego miasta. Nikt nad nami nie stoi – mówił Filipowicz.

Łukasz Filipowicz choć jako pierwszy oficjalnej zadeklarował, że będzie kandydował na stanowisko burmistrza i jak na razie jako jedyny wiesza swoje plakaty w mieście, dotąd ograniczał swoją kampanię głównie do treści publikowanych w kanałach społecznościowych. W czwartek w spotkał się z mieszkańcami. Wraz z nim w spotkaniu uczestniczyli ci, którzy stworzyli wspólnie komitet wyborczy „Przyjazne Zakopane” – radni Bartłomiej Bryjak, Stanisław Karp i Grzegorz Jóźkiewicz.

- Inwestycje w rodzimą kulturę, zabytki. Edukacja regionalna w szkołach, przedszkolach. Chcemy zadbać o wizerunek miasta. Zakopiańskie Centrum Kultury wydaje rocznie ok. 4,5 mln zł, a tymczasem jako Zakopane mamy bardzo zły PR, dużo do zrobienia. Korki i paragony grozy są nie tylko w Zakopanem – dodał.

Łukasz Filipowicz zapowiedział stworzenie miejskiego klubu sportowego, budowę miasteczka komunikacyjnego czy placu zabaw – jak to zapowiedział – z prawdziwego zdarzenia.

Podobnie jak Agnieszka Nowak-Gąsienica, obecna wiceburmistrz Zakopanego a zarazem kandydata na burmistrza z listy Prawa i Sprawiedliwości – zapowiada budowę żłobka. Mówiąc to wbił przysłowiową szpilę w dotychczas rządzących. - Obecna władza rządzi 9 lat, teraz sobie przypomnieli o tym. Żłobek będzie, ale dlatego, że my go zrobimy – mówił.

Zapowiada także stworzenie społecznego ciała doradczego stworzonego z mieszkańców miasta zajmujących się różnymi profesjami. - By raz na jakiś czas przedyskutować z nimi różne tematy dotyczące miasta – mówił.

Zapowiada audyt urzędu i spółek

W trakcie spotkania Filipowicz mówił także, że w razie wygranej, będzie chciał zbadać sposób zarządzania spółkami miejskimi. Wskazał tutaj m.in. na spółkę Polskie Tatry, która posiada kilka ośrodków wypoczynkowych w centrum miasta. - A wychodzi zaledwie na zero – dodał.