Wybrano najlepszą książkę dla dzieci i młodzieży 2020 roku. To opowieść "o kruku, który chciał zostać papugą"

Kruczoczarny kruk chciałby być jak papuga. Zachwyca go dostrzeżona przypadkiem w oknie starej kamienicy kolorowa Lola i wierzy, że jeśli jego pióra staną się podobne, odmieni to jego życie. Pełna humoru historia kruka to właściwie bajka o tym, co najważniejsze - przyjaźni, marzeniach, szacunku, o poznawaniu i polubieniu samego siebie. Książka "O kruku, który chciał zostać papugą" ukazała się w 2020 roku w wydawnictwie Bajka. Teraz została wybrana spośród 158 tytułów zgłoszonych do ogólnopolskiego konkursu Biblioteki Kraków.

To opowiedziana barwnym językiem historia, która wciąga czytelnika bez reszty

- zauważa dr Agnieszka Staniszewska, przewodnicząca Kapituły Nagrody, w której składzie zasiedli również: dr Stanisław Dziedzic, prof. dr hab. Alicja Baluch, Marcin Bruchnalski, Izabela Ronkiewicz-Brągiel, dr Anna Skoczek oraz dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar.