Zakopane. Co z koncertem sylwestrowym pod Giewontem? "Na razie nie ma ostatecznej decyzji"

- Jest coraz więcej telefonów, pytań i rezerwacji na ten okres. To jednak nadal jest takie wróżenie z fusów. Turyści są gotowi przyjechać, hotelarze są gotowi ich przyjąć. Dalej jednak nie wiemy, jak rozwinie się sytuacja pandemiczna, czy branża hotelarska będzie mogła normalnie pracować – mówi Agata Wojtowicz z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

Branża turystyczna szacuje, że zarezerwowanych jest już ok. 50 proc. miejsc. - Są to wstępne rezerwacje. Także, jeśli ktoś planuje powitanie nowego roku w górach, nadal może znaleźć wolne miejsce - mówi Agata Wojtowicz z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej w Zakopanem.

Choć do ostatniej nocy w roku pozostało 2,5 miesiąca, nadal nie wiadomo, czy pod Giewontem zostanie zorganizowany koncert plenerowy. W ostatnich latach przygotowywała go Telewizja Polska. Przyciągał on do miasta tysiące turystów.