Zakopane. Kamil Stoch otworzył swoją galerię. A tam ok. 500 trofeów z całej jego kariery sportowej

- To galeria trofeów, które zbierałem przez cała swoja karierę. Starania o stworzenie takiego miejsca trwały od trzech lat. Miejsce to powstało głównie za namową kibiców, którzy jeżdżą za nami skoczkami i chcieli z bliska oglądnąć trofea. Mieliśmy kilka propozycji, by otworzyć taki punkt. Jedną z propozycji były Proszowice, gdzie znajduje się mój fanklub. Jednak uznałem, że powinno to być bliżej. Padło na Zakopane, bo tu się urodziłem, stąd pochodzę – mówił „Gazecie Krakowskiej” skoczek narciarski.

Galeria Kamila – Kamiland – powstała przy ul. Przerwy Tetmajera w Zakopanem. Od niedzieli 11 lipca może ją odwiedzić każdy zainteresowany fenomenem Stocha, historią jego drogi sportowej, ale i samymi skokami narciarskimi.

- Przez ostatni rok trwały pracy, by to wszystko ukończyć, by o to zadbać. Zajmowała się tym głównie moja kochana żona Ewa. Ona projektowała wnętrze, wystrój, dbała o to, jak wyeksponować te trofea. I myślę, że to będzie największe wrażenie robiło – mówi Kamil Stoch. - Przez ostatni rok śmiałem się, że gdy moja żona zajęta była przygotowaniem wystroju tego wnętrza, mi pozwolono skupić się na poszerzaniu asortymentu tej galerii – mówi z uśmiechem skoczek.