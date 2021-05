Zakopane. Kina wreszcie się otwierają po lockdownie. Wielkich hitów filmowych jednak nie będzie

Zgodnie z decyzją rządu kina znów mogą działać od piątku 21 maja. Muszą jednak zachować reżim sanitarny. W czasie seansów będzie mogło być zajętych 50 proc. miejsc. Dodatkowo widzowie będą musieli siedzieć w fotelach z maseczkami na twarzach.

Na pierwszy tydzień kinowego rozruchu repertuar - lekko mówiąc - nie powala. Jednak właściciele kin stanęli na głowie, by jednak kinomaniacy mogli coś zobaczyć. Repertuary zostały tak ułożone, by każdy znalazł coś dla siebie. Co prawda na afiszach nie pojawią się hollywoodzkie premiery, są jednak propozycje dla najmłodszych widzów, jak i dla dorosłych.

- Wszyscy dystrybutorzy szykowali się na otwarcie kina na 28 maja, więc na ten termin przygotowane zostały główne premiery. A ten pierwszy tydzień pojawia się na ekranie tematy starsze. Dla dzieci to film „Psy i Koty”, czy disnejowska kreskówka „Co w duszy gra”. Jeśli chodzi o coś dla widzów starszych, to tu mamy jedyną nowość. W planie jest pokaz przedpremierowy komedii polskiej „Ściema po polsku” - mówi dzierżawca kina Giewont w Zakopanem.