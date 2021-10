Zakopane. Skoki narciarskie tylko dla zaszczepionych. Na Wielką Krokiew nie wejdą nawet ozdrowieńcy

- Taką decyzję podjęło prezydium zarządu PZN. Decyzja ta została zrobiona po konsultacjach z prawnikami i lekarzami. Uważam, że jest to dobra decyzja biorąc pod uwagę czwartą falę pandemii, która się rozpędza. To nie zostało nam narzucone przez Międzynarodową Federację Narciarską FIS, ale jest to decyzja PZN – zaznacza Wojciech Gumny z Polskiego Związku Narciarskiego.