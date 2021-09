Zderzenie dwóch światopoglądów - czyli Opera Krakowska wystawia "Orfeusza w piekle"

- „Orfeusz w piekle” to podobny przypadek jak Igrzyska Olimpijskie 2020 w Tokio, które odbyły się w roku 2021. Mieliśmy zamiar spotkać się z naszymi widzami 25 marca ubiegłego roku – jednak 20 marca ogłoszono lockdown i niestety nie mogliśmy doprowadzić do tego spotkania. Potem wyznaczyliśmy jeszcze dwa inne terminy premiery, które również nie doszły do skutku. Teraz wreszcie się udało – opowiada Bogusław Nowak, Dyrektor Naczelny Opery Krakowskiej.