Zmiana na stanowisku proboszcza Bazyliki Mariackiej. Powołano nowego administratora

Duchownemu zarzucono m.in nierzetelnie prowadzoną dokumentację – brak inwentaryzacji posiadanych dóbr czy protokołów z liczenia gotówki. Ks. Raś miał także, wbrew kościelnym przepisom, nie poprosić o opinię archidiecezjalnego konserwatora zabytków przy okazji dokonywanych renowacji, czy przyjmować darowizny bez zgody kurii. Komisja, która została powołana do przeprowadzenia kontroli, zwróciła także uwagę na formę zatrudnienia w parafii i wynagradzania np. strażaków, którzy odgrywają Hejnał Mariacki, czy „ustawianie” konkursu na organistę w Bazylice Mariackiej.

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski odwołał ks. Dariusza Rasia z funkcji proboszcza Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, m. in. z powodu raportu, który powstał po przeprowadzonej kontroli w parafii mariackiej.

Przypomnijmy, że w grudniu ubiegłego roku ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski (zmarł w styczniu 2024 roku) w mediach społecznościowych opublikował list metropolity krakowskiego do proboszcza Bazyliki Mariackiej, w którym metropolita wzywał go "po ojcowsku" do rezygnacji.