Znikają polskie godła z orłem z urzędów pocztowych w Nowej Hucie. O co chodzi? Joanna Urbaniec, Piotr Rąpalski

Na urzędach pocztowych w Nowej Hucie mieszkańcy zauważają brak istotnego elementu. Zostaje po nim tylko czystszy, bo zasłonięty przez lata kawałek tynku. Chodzi o Polskie Godła, czerwone tablice z białym orłem w koronie. Mieszkańcy podpytują w okienkach pocztowych co się dzieje i jak piszą okazuje się, że to skutek wprowadzenia przepisów o Parku Kulturowym Nowa Huta. Ale czy miał on dotyczyć symbolu narodowego, czy walki ze szpetnymi reklamami. Czy to nie przesada?