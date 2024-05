Apocalyptica Plays Metallica Vol. 2 - fińscy wiolonczeliści wystąpią 15 października w krakowskim klubie Studio

Apocalyptica Plays Metallica Vol. 2 Tour to kolejny etap podróży, która rozpoczęła się w 1996 roku, kiedy wiolonczeliści z prestiżowej Akademii Sibeliusa w Helsinkach złożyli symfoniczny hołd najsłynniejszemu zespołowi metalowemu świata. Album "Plays Metallica by Four Cellos" okazał się światowym fenomenem, a w Polsce pokrył się złotem.

- To niesamowite, że po tylu latach nasz hołd dla Metalliki wciąż tak przemawia do ludzi. Możliwość dzielenia się naszą miłością do muzyki Metalliki z publicznością na żywo jest absolutnie magicznym doświadczeniem. Tym razem wchodzimy z naszym show na nowy poziom, więc już nie możemy się doczekać tych koncertów i wspólnej zabawy z fanami – komentuje Eicca Toppinen, założyciel i lider zespołu.