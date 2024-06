Autostrada A4 Kraków - Katowice. Aktualne remonty. Koszty przejazdu podczas wakacji 2024

Ile kosztuje przejazd autostradą między Krakowem a Katowicami?

Wszystko to stanie nieaktualne za trzy lata. Ministerstwo Infrastruktury oficjalnie poinformowało, że nie planuje przedłużenia wygasającej w 2027 roku umowy z obecnym zarządcą autostrady A4 na odcinku Katowice - Kraków. Odcinek ma przejść pod zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i będzie podlegał takim samym zasadom, jak autostrady budowane przez państwo. Bramki na pewno znikną.

Aktualne opłaty na krakowsko-katowickim odcinku autostrady A4 określa cennik obowiązujący od 1 kwietnia 2024 roku. Za przejazd samochodem osobowym trzeba zapłacić 32 zł (16 zł na bramkach wjazdowych i 16 zł na wyjazdowych), przejazd aut z przyczepą i większych busów to 58 zł (29+29), ciężarówek 98 zł (49+49), a motocykli 16 zł (8+8). Zjazd z autostrady na którymś z węzłów znajdujących się na płatnym odcinku nie wiąże się z opłatami - wówczas jedyną opłatą pozostaje ta poniesiona na bramce wjazdowej.

Remonty na A4 (Kraków - Katowice)

Mamy jednak na razie rok 2024, a przed nami wakacje. Remonty na A4 widzimy regularnie, a o tym, co dzieje się teraz - i co czeka nas w najbliższych miesiącach - informuje Stalexport Autostrada Małopolska. I wygląda to tak: