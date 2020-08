Ciasta z malinami. Ciasto malinowy puszek [PRZEPIS]

Dorota Wójcicka z Niepołomic, autorka bloga Daktyle w czekoladzie, proponuje pyszne ciasto z malinami.

Składniki na ciasto biszkoptowe

5 dużych jajek

3/4 szklanki cukru

3 łyżki oleju

płaska łyżka proszku do pieczenia

160 g mąki pszennej

Składniki na poncz

150 ml wody

płaska łyżka cukru

Składniki na krem

250 ml mascarpone

600 ml kremówki

3 łyżki cukru pudru

ok. 400 g świeżych malin

ok. 8 kostek gorzkiej czekolady

Wykonanie

Ciasto biszkoptowe. Białka wbić do miski, ubić z cukrem na sztywną pianę. Żółtka krótko ubić z olejem, wlać do białek, wymieszać łyżką. Wsypać mąkę i proszek do pieczenia, jeszcze raz wymieszać łyżką. Wyłożyć do formy do pieczenia o wymiarach 36x24 cm, wyrównać. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 170 stopni, piec ok. 30-35 minut. Ostudzić, przekroić wzdłuż na 2 części.