Ciasto drożdżowe: tradycyjne i w nowej odsłonie. Jak zrobić idealne ciasto drożdżowe? [PORADNIK, PRZEPISY]

Pyszne ciasto drożdżowe w wykonaniu babci to niedościgniony ideał, zaś receptury jak je przygotować przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Jak zrobić idealne ciasto drożdżowe?

Choć ciasto drożdżowe jest smaczne samo w sobie, wykorzystywane jest przy produkcji również innych wypieków, takich jak: kukiełki, rogaliki czy strudel. Możliwości jest wiele, zaś ich tajemnica tylko jedna. Tkwi ona w tym wyjątkowym cieście. Podpowiadamy więc jak je zrobić! Idealnie wyrośnięte ciasto drożdżowe jest lekkie i pulchne. Umiejętność przygotowania go otwiera nam drzwi do tworzenia najróżniejszych wypieków: od słodkich bułeczek po chałki czy rogale świętomarcińskie. Ciasto drożdżowe z owocami to wręcz nieodzowny element każdego wakacyjnego spotkania z bliskimi. Zobaczcie przepis na idealne ciasto drożdżowe „od pokoleń” naszej Czytelniczki Matry Góry z Krakowa oraz „wariacje” na temat drożdży, czyli drożdżowe w nowoczesnej odsłonie.

Ciasto drożdżowe od pokoleń [PRZEPIS]

Składniki 1 kg mąki

4 jaja (3 żółtka + 1 całe jajo)

szklanka cukru

niecałe 0,5 l mleka

10 dag drożdży

15 dag masła

cukier waniliowy,

rodzynki, skórka pomarańczowa Wykonanie

Rozczyn zrobić rozcierając w garnku drożdże z niewielką ilością cukru i mleka. Przysypać lekko mąką i czekać aż dobrze urośnie. Widać to po pęknięciach mąki.

Resztę mleka z cukrem, cukrem waniliowym i masłem podgrzać do rozpuszczenia się cukru i roztopienia masła. Ostudzić, ale nie wyziębić. Do mąki dać szczyptę soli, jajko i żółtka, wlewać wyrośnięty rozczyn i zarabiać ręką dodając po troszeczku mleko z masłem i cukrem. Dodać bakalie. Wyrabiać dotąd, aż ciasto zacznie odstawać od ręki. Z przekazów rodzinnych: 1 kg mąki – 1 godzina. Po wyrobieniu ma wyrosnąć w misce, potem włożyć do wysmarowanej formy (1/3 wysokości) i ma raz jeszcze wyrosnąć. Piec do suchego patyczka.

Rogaliki krucho-drożdżowe z makiem i orzechami [PRZEPIS]

Składniki

Ciasto: 250 g mąki pszennej

100 g miękkiego masła

4 g suchych drożdży instant Delecta

3 łyżki śmietany kwaśnej 18%

1 opakowanie cukru waniliowego Delecta

3 łyżki cukru pudru

1 jajo

2 żółtka Farsz: 1 szklanka maku Bakalland

4 łyżki miodu

100 ml mleka

50 g orzechów włoskich Bakalland uprażonych i posiekanych

30 g pokrojonych migdałów Bakalland

3 łyżki cukru

1 roztrzepane jajko



Wykonanie

Świeżutkie rogaliki wypełnione obficie orzechami, migdałami i makiem to plan w sam raz na leniwe popołudnie.

Na początku nagrzewamy piekarnik do temperatury 170 stopni (bez termoobiegu). Blachę z wyposażenia piekarnika wykładamy papierem do pieczenia. Wszystkie składniki na ciasto zagniatamy tak, jak kruche ciasto, a następnie odkładamy i pozostawiamy w temperaturze pokojowej. Mak zalewamy wodą i gotujemy około 45 minut z dodatkiem miodu. Pod koniec gotowania wlewamy mleko i gotujemy do odparowania płynu. Ugotowany mak mielimy lub miksujemy blenderem, a następnie łączymy z orzechami. Ciasto wałkujemy na duży, okrągły placek o średnicy około 45 cm i dzielimy go na 14 „trójkątków”, przekrawając 7 razy średnicę placka. Na każdy z nich wykładamy farsz, rozprowadzamy go łyżką, a trójkąt zwijamy, zaczynając od zewnętrznego boku do czubka. Zawinięte rogaliki wykładamy na blasze, przykrywamy suchą ściereczką i zostawiamy na około godzinę do delikatnego wyrośnięcia w ciepłym miejscu. Przed wstawieniem do piekarnika, smarujemy je roztrzepanym jajkiem, posypujemy migdałami i cukrem. Rogaliki pieczemy przez około 30 minut.

Szklanka ciepłego mleka albo kakao idealne dopełnią słodkiego dzieła.

Piernikowe pączki [PRZEPIS]

Składniki 50 g drożdży

5 łyżek mleka

1 łyżeczka cukru

2 opakowania cukru cynamonowego Delecta

1 łyżeczka proszku do pieczenia Delecta

3 szklanki mąki pszennej

2 jaja

250 g miękkiego masła

1 opakowanie polewy smak ciemnej czekolady Delecta Wykonanie

Pączki to nie tylko rozwiązanie na Tłusty Czwartek! W wersji piernikowej łączą najlepsze tradycje – warto ich spróbować!

Przygotowania rozpoczynamy od nagrzania piekarnika do temperatury 180 stopni (bez termoobiegu). Drożdże mieszamy z mlekiem, łyżeczką cukru i pozostawiamy do wyrośnięcia. Mąkę przesiewamy z proszkiem do pieczenia na stolnicę, siekamy z masłem i cukrem cynamonowym, dodajemy jaja, drożdże, a następnie zagniatamy ciasto i wstawiamy do lodówki na 2 godziny.

Schłodzone ciasto lekko podsypujemy mąką, rozwałkowujemy na grubość 5 mm i wycinamy okrągłe pierniczki. Na środku każdego z nich, za pomocą grubej słomki, robimy na wylot otworki. Blachę wykładamy papierem do pieczenia i układamy na niej przygotowane pączki. Blaszkę wstawiamy do piekarnika i pieczemy przez 7-12 minut. Upieczone pierniczki ozdabiamy polewą czekoladową.

Klasyczne pączki i wyjątkowy korzenny smak to przepis na coś naprawdę niesamowitego!

Chałka czekoladowa [PRZEPIS]

Składniki

Ciasto: 1 opakowanie ciasta drożdżowego Delecta

3 łyżki kakao

3 jaja

300 ml mleka

100 g masła

Kruszonka: 25 g masła

1 łyżka cukru

35 g rodzynek sułtańskich Bakalland

35 g Złotych Owoców Bakalland



Wykonanie

Zapleciona w warkocz chałka to pyszny smak dzieciństwa. Z masłem lub ulubioną konfiturą będzie apetyczną propozycją na śniadanie!

Do garnka wlewamy mleko z masłem i całość podgrzewamy do rozpuszczenia masła, po czym studzimy, aż mieszanka będzie lekko ciepła (około 40 stopni). Do zawartości opakowania z ciastem drożdżowym dodajemy kakao, jaja i stopniowo wlewamy lekko ciepłe mleko z roztopionym masłem. Całość miksujemy około 5 minut, aż do połączenia się składników na jednolitą masę. Gotową masę przykrywamy suchą ściereczką i odkładamy w ciepłe miejsce na około 20 minut do wyrośnięcia. Piekarnik nagrzewamy do temperatury 180 stopni (bez termoobiegu). W tym czasie przygotowujemy kruszonkę. Siekamy bakalie, które następnie mieszamy z miękkim masłem i cukrem. Z wyrośniętego ciasta zaplatamy chałkę i posypujemy bakaliami. Pozostawiamy jeszcze chwilkę do wyrośnięcia i pieczemy przez 40 minut w nagrzanym piekarniku.

Czekoladowa wariacja na temat klasycznej chałki jest nie tylko smaczna, ale i bardzo prosta w wykonaniu!