Co dalej z Ośrodkiem Rehabilitacji Dzikich Zwierząt? Władze miasta składają obietnice

- Mamy szereg wątpliwości zgłaszanych przez aktywistów. Mamy złe doświadczenia z UR, od lat czekamy na grzebowisko dla zwierząt. UR ma pomysł na klinikę i obiekt o wielu funkcjach, natomiast Ośrodek ma jeden cel – przywrócenie zwierząt do zdrowia i środowiska naturalnego. Ze względu na sytuację finansową jego budowa może się oddalić, ale lepiej to zrobić ze środków miasta, samodzielnie – mówił radny Krzysztonek.

Także urzędnicy są sceptycznie nastawieni do współpracy z UR. - Rektor odezwał się do nas w połowie sierpnia. -Na razie nie ma decyzji, co do zespołu zadaniowego. Jak to mówiły jaskółki, niedobre są spółki – powiedziała urzędniczka referująca sprawę Ośrodka.

Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich, przypomniał, że na Ośrodek w budżecie na ten rok przewidziano 0,5 mln zł, 1,2 mln w przyszłym roku i 3,2 mln w 2022. - Te środki są za małe, to teren leśny, jest trudny dojazd, nie ma żadnej infrastruktury w pobliżu – mówił o inwestycji w lasach Tynieckich.

W dyskusji udział wzięli też mieszkańcy, aktywiści czy weterynarze prowadzący prywatne ośrodki leczenia dzikich zwierząt. Wszyscy apelowali o szybkie powstanie ośrodka.

Szybsze działania zapowiedział wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig. - Dyskusja skłania nas do tego, aby rzeczywiście zrobić własny ośrodek miejski. Mogę złożyć zobowiązanie, że jeszcze w tym roku podejmiemy tę inicjatywę i ogłosimy przetarg – zapowiedział.