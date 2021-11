Comarch Cracovia powalczyła z JKH Jastrzębie-Zdrój, ale poległa

Pierwsi strzelili bramkę, gdy grali w przewadze. I to było jedyne trafienie w tej tercji. Potem miejscowi zdobywali gole i za każdym razem odpowiadała Cracovia, stąd też mecz trzymał w napięciu. W 58 min goście zdecydowali się na manewr z wycofaniem bramkarza i wprowadzeniem dodatkowego zawodnika. Zdało to egzamin, bo Jacenko zdobył kontaktowego gola. Krakowianie za wszelką cenę starali się doprowadzić do remisu, trwał ostrzał bramki Nechvatala

Comarch Cracovia wzbogaciła kadrę o kolejnego zawodnika. Zakontraktowano fińskiego obrońcę Jere Karlssona. 26-letni zawodnik grał w drugiej klasie rodzimych rozgrywek (264 spotkania, zdobywając 7 goli i 51 asyst). Obecny sezon ofensywny defensor rozpoczął w lidze francuskiej, grając w Nice.

Teraz w lidze nastąpi przerwa, dla krakowian dłuższa, gdyż w dniach 19-21.11 zagrają w półfinale Pucharu Kontynentalnego, którego są gospodarzem.