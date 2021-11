Comarch Cracovia. Radość z awansu do finału Pucharu Kontynentalnego zmącona poważną kontuzją lidera

Walka o drugie miejsce

Trener Rudolf Rohaczek przed turniejem podkreślał, że kluczem do powodzenia będzie właśnie bardzo dobra postawa bramkarza oraz czysta. W tym drugim aspekcie krakowianie mają jeszcze sporo do poprawy. W pierwszym meczu z Saryarką „łapali” kary w decydującej trzeciej tercji (w sumie 12 minut), w drugim starciu mieli tyle samo, a w ostatnim uzbierali 33 minuty (25 Dudas –otrzymał karę meczu za atak na głowę rywala).

Poza zasięgiem była Saryarka Karaganda, która zakończyła imprezę z kompletem punktów. O drugie miejsce trwała pasjonująca walka. „Pasy” wygrały dwa mecze – z Popradem po karnych 4:3, w takim samym stosunku z Asiago Hockey po dogrywce. To wystarczyło do awansu, bo mając tyle samo punktów co Słowacy – po cztery, lepsi okazali się w bezpośrednim starciu. Hokeiści wykazali się przede wszystkim niesamowitą ambicją.

Poprzeczka zawieszona wysoko

- Na pewno jesteśmy zadowoleni z tego, że awansowaliśmy do finału – mówi szkoleniowiec Comarch Cracovii Rudolf Rohaczek. - Co do ostatniego spotkania to uważam, że Włosi zagrali najlepszy mecz w tym turnieju, zawiesili nam bardzo wysoko poprzeczkę, a myśmy nie odpuszczali. Cały turniej stał na bardzo wysokim poziomie, wytrzymaliśmy jego trudy pod względem kondycyjnym. W ostatnim spotkaniu było trochę zamieszania w drugiej tercji po faulu Dudasa i jego kary meczu, trochę się nam wtedy rozwaliła koncepcja, ale gol na 2:2 sprawił, że wróciliśmy do gry.