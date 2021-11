Cracovia. Przegrana z Wisłą będzie boleć, ale "Pasy" muszą się odbudować

Kłopoty Cracovii

Goście dobrze weszli w ten mecz, ale swojej przewagi nie potwierdzili bramkami, a po przerwie zaczęły się ich kłopoty. - Zaczęliśmy bardzo dobrze to spotkanie – potwierdza Probierz. - Mieliśmy nad nim pełną kontrolę, mieliśmy sytuacje, dość dużo strzałów, ale zabrakło tego najważniejszego, czyli zdobycia bramki. Wiedzieliśmy w jaki sposób Wisła chce grać, wyeliminowaliśmy te atuty. Na pewno bramka, którą straciliśmy w 52 min, zmieniła mocno oblicze tego spotkania, zdecydowanie łatwiej grało się wtedy Wiśle. Mieliśmy trochę więcej problemów przez pewien czas, bo nie utrzymywaliśmy się przy piłce. Po zmianach stworzyliśmy sobie kilka sytuacji, ale nie dograliśmy do końca, tak, jak powinniśmy.

Bilans trenera Michała Probierza, jako szkoleniowca „Pasów” jest tragiczny w tych spotkaniach: jedno zwycięstwo, dwa remisy i aż sześć porażek. - Chcieliśmy dołączyć do czołówki, a straciliśmy punkty – mówi Probierz. - Tych zawodników, którzy tutaj są, to w większości ja ściągałem, a więc to jest moja pełna odpowiedzialność. Gdy wypada nam jeden czy drugi zawodnik, to wtedy mamy trochę problemów i tego najbardziej żałujemy.

Niewykorzystane okazje "Pasów"

Nie miał powodów do zadowolenia bramkarz Cracovii Lukas Hrosso. Choć sam zagrał nieźle i nie może mieć do siebie pretensji o ten występ, to jednak był smutny, bo jednego gola przepuścił.

- W pierwszej połowie graliśmy bardzo dobrze, mieliśmy, cztery, pięć okazji na zdobycie bramki – mówi golkiper „Pasów”. - Nie wykorzystaliśmy jednak tego, szkoda. Gdybyśmy prowadzili 1:0, to sądzę, że byśmy wygrali, ale zrobiliśmy jeden błąd w ustawieniu przy rzucie z autu i Wisła strzeliła bramkę. Szkoda tej sytuacji, ale mieliśmy jeszcze sporo czasu, by doprowadzić do wyrównania. Nie udało się, żałujemy tego.