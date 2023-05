Czarny Dunajec ma problem z bobrami. Urząd miasta wystąpił o zgodę na odstrzał zwierząt

Kościelisko wraca do pomysłu budowy ścieżek rowerowych. Gmina chce przede wszystkim zbudować ścieżkę na Słowację – do Twardoszyna, miasta partnerskiego dla tatrzańskiej gminy. - Mamy gotową koncepcję.…

- Początkowo ludzie machali ręką, patrzyli i podziwiali. Mówili: a niech sobie te bobry tam siedzą. Teraz jednak zrobił się już problem. Coraz więcej terenów jest zalewanych. Rolnicy nie mogą nic na polach robić, bo są one tak podmokłe, że nie da się tam wjechać nawet ciągnikiem – mówi sołtys.

W Odrowążu Żarach poziom wody spiętrzonej przez bobry podniósł się przed rokiem tam mocno, że woda zagrażała drodze.

Każdego roku gmina występuje o zgodę do RDOŚ o rozebranie tam stawianych przez bobry. W ubiegłym roku gmina uzyskała zgodę na rozbiórkę tam przy ścieżce rowerowej między Odrowążem, a Czarnym Dunajcem. Niewiele to jednak daje. - Bobry to są niezwykle sprawni robotnicy. Gdy tama zostaje rozebrana, one szybko biorą się do pracy i stawiają nową – mówi sołtys.