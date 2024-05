Czym jest dla ciebie Europa? Wystawa fotografii Lisy Borgiani od 16 maja w Parku Jordana

"Czym jest dla ciebie Europa?" to historia w obrazach, która prowadzi Lisę Borgiani do różnych europejskich miast: w 2019 r. do Aten i Berlina, w 2020 r. do Mediolanu i Rzymu, w 2021 r. do Paryża i na wyspę Ventotene, w 2022 r. do Budapesztu, do krajów bałtyckich, Guben-Gubin, na Maltę, w 2023 r. do Strasburga, Bonn i Drezna, w 2024 r. do Madrytu i Lizbony. W tym roku czterech ukraińskich fotografów z Ukraińskiego Stowarzyszenia Fotografików Profesjonalistów zebrało portrety i głosy ludzi mieszkających w Kijowie, Odessie, Lwowie i Charkowie.

"Czym jest dla ciebie Europa?" jest zatem próbą opowiedzenia o odczuciach Europejczyków na temat Europy, opowieścią o ich tożsamości, jest także apelem o promowanie debaty na temat zrozumienia i świadomości, ponieważ Europa oznacza przede wszystkim demokrację, a demokracja oznacza uczestnictwo. Europa to miejsce, w którym każdy ma prawo czuć się swobodnie, wyrażając swoje opinie, konfrontując je z opiniami innych.