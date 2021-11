Czyta się. Jak zmieniają nas emocje. O książce „Zakochany mózg i inne niezwykłe stany”

Mimo że o funkcjonowaniu mózgu i zachodzących w nim procesach chemicznych wiemy coraz więcej, to na co dzień przecież nie myślimy, co się dzieje w tym skomplikowanym organie gdy płaczemy, przytulamy się czy oglądamy zdjęcia, wspominając. A dzieje się, dzieje.

Julia Fischer, przywołując eksperymenty i badania naukowe, opowiada o tym, jak funkcjonuje mózg, gdy przeżywamy emocje – nie tylko te spektakularne, które porywają bez pamięci, ale i te, które na co dzień nami sterują (no dobrze, te które nam towarzyszą): ochota na jedzenie (czemu, gdy jesteśmy głodni, idąc na zakupy, przynosimy mnóstwo niepotrzebnych produktów? czemu głodni sięgamy po czekoladowy batonik?), złość, gdy ucieknie nam tramwaj czy tępy ból, gdy z naszego życia znika ktoś ukochany.

Emocje zapewniają nam przeżycie, motywują do zrobienia tego co dla nas dobre i unikania tego, co szkodzi, ale często wywołują niszczycielskie burze z piorunami. „Emocje to nasza moc i słabość, nasza siła napędowa i nasze ubezpieczenie na życie” – pisze Fischer. A nauka wciąż próbuje sobie z nimi radzić, wyjaśniać, rozwikływać. Choć wiele w tym zakresie już wiadomo, pytań wciąż pozostaje sporo, np. takie łzy. Nie ma żadnych badań potwierdzających, że jakikolwiek istoty poza człowiekiem płaczą wskutek emocji. Jedna z teorii mówi, że tylko człowiek, wyjąc z rozpaczy, zaciska powieki, ściskając mięśnie wokół gałki ocznej i pobudzając gruczoł łzowy stąd łzy. Po co nam łzy?