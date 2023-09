Desery. Ciasto piaskowe z budyniem z sezonowymi owocami: jabłkami, śliwkami lub malinami. Do wyboru [PRZEPIS]

Szybkie, proste i wyjątkowe ciasto piaskowe z budyniem z sezonowymi owocami do wyboru: jabłkami lub śliwkami czy malinami. Przepisem podzieliła się nasza Czytelniczka Katarzyna Kośmider.

Składniki na blachę o wymiarach 33x10 cm

250 g masła lub margaryny

1 szklanka cukru

3 jajka

1 opakowanie budyniu śmietankowego (bez cukru)

2 łyżeczki proszku do pieczenia

2 szklanki mąki

owoce (jabłka, śliwki, truskawki)

cukier puder do posypania

Wykonanie

W dużej misce zmiksować miękkie masło z cukrem na puszystą masę. Dodać po jednym jajku cały czas miksując.

Następnie małymi porcjami dodać przesianą przez sitko mąkę, budyń oraz proszek do pieczenia.

Jabłka obrać ze skórki, podzielić na ćwiartki, wydrążyć gniazda nasienne, pokroić w dużą kostkę. Dodać do ciasta, dokładnie wymieszać.

Wylać ciasto na blachę posmarowaną masłem i oprószoną bułką tartą, piec w piekarniku nagrzanym do temperatury 170 stopni przez około godzinę.