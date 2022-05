Desery z truskawkami. Babeczki truskawkowe z kremem [PRZEPIS]

Sezon na truskawki w pełni, wykorzystujmy je więc gdzie się da! Babeczki truskawkowe to świetny deser do popołudniowej kawy. Przepis naszej Czytelniczki Aleksandry Faiks.

Składniki na babeczki (15 sztuk)

2 szklanki mąki

3/4 szklanki cukru

łyżeczka proszku do pieczenia

łyżeczka cukru wanilinowego

1 szklanka mleka

100 g roztopionego masła

1 jajo

15 truskawek

Składniki na krem

150 g masła

300 g cukru pudru

łyżeczka cukru wanilinowego

6 truskawek



Wykonanie

100 g masła topimy na patelni i studzimy. W misce mieszamy mąkę, cukier, cukier wanilinowy i proszek do pieczenia. W drugiej misce mieszamy mleko, jajko i roztopione masło. Miksujemy wszystko ze sobą. Masą wypełniamy 3/4 papilotki. Do każdej wkładamy truskawkę. Pieczemy w 200 stopniach około 20 min. W międzyczasie w misce miksujemy 150 g masła z cukrem pudrem i truskawkami. Mieszamy i odkładamy do lodówki. Ostudzone babeczki dekorujemy kremem.