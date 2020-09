Domowe powidła śliwkowe z pomarańczą i cynamonem. Pyszne i aromatyczne [PRZEPIS]

Pyszne i aromatyczne powidła śliwkowe. Zobaczcie przepis naszych Czytelników Magdaleny i Stanisława Romków, autorów bloga „Kuchenne wariacje”.

Powidła śliwkowe z pomarańczą i cynamonem. Fot. Stanisław Romek

Składniki na ok. 4-5 słoiczków o pojemności 0,2 l

2 kg dojrzałej śliwki węgierki

1 pomarańcza

100 g cukru

kora cynamonu do każdego słoika (4-5 szt.)

Wykonanie

Zaczynamy od umycia śliwek, a następnie usunięcia pestek. Kolejnym krokiem jest wyparzenie skóry pomarańczy, starcie jej i wyciśnięcie soku. Sok i śliwki wrzucamy do garnka i gotujemy na małym ogniu co jakiś czas mieszając. Kiedy płyn odparuje, śliwki się rozpadną i całość zgęstnieje dodajemy startą skórkę z pomarańczy i cukier. Chwilę jeszcze gotujemy a następnie przekładamy do słoiczków. Przed zamknięciem do każdego słoiczka wkładamy kawałek kory cynamonu i zamykamy.