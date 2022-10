Dzikie oblicze Happysad. Popularna grupa wystąpi w krakowskim klubie Studio w ramach trasy koncertowej Zwierz Tour Paweł Gzyl

Happysad Malgorzata Genca/Polska Press

Zwierz Tour to nazwa jesiennej trasy zespołu Happysad. Po pięciu miesiącach spędzonych w plenerach, muzycy wracają do klubów, by zaprezentować na żywo premierową piosenkę oraz specjalny zestaw utworów. Będą to piosenki każące zastanowić się nad kondycją planety i człowieka, podskórnie i wprost odczuwającego zachodzące zmiany, zagrożenie i schyłek pewnego porządku świata.