Grzyby 2021: Borowik szlachetny. Gdzie i kiedy zbierać prawdziwki. Na co zwrócić uwagę przy zakupie grzybów [PORADNIK]

Grzyby 2021. Grzybobranie bywa wyjątkowo atrakcyjne, jeśli wśród zebranych grzybów mamy borowiki szlachetne, zwane także prawdziwkami. Są to grzyby szczególnie lubiane i doceniane nie tylko ze względu na wyborny smak oraz leśny aromat. Borowiki uznaje się również za wartościowe ze względu na zawarte w nich bogactwo składników odżywczych.

Gdzie na grzyby. Kiedy i gdzie szukać borowików?

Borowiki szlachetne możemy zbierać od lipca do listopada. Rosną w zasadzie we wszystkich typach lasów, zarówno liściastych, iglastych jak i mieszanych. Jednak najwięcej znajdziemy ich przy świerkach, sosnach, dębach oraz bukach, gdyż właśnie z tymi gatunkami drzew wchodzą w tzw. mikoryzę.

Warto wiedzieć, że mikoryza to swego rodzaju współpraca między grzybem a drzewem, przynoszącą obu stronom korzyści. Dzięki grzybom drzewa są w stanie pobierać więcej substancji odżywczych z gleby, co wpływa pozytywnie na ich zdrowie i wzrost. W zamian grzyby otrzymują produkty fotosyntezy – cukry, których nie są w stanie same wytworzyć.