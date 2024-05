Gwiazdor nowoczesnego popu Jann ogłasza międzynarodową trasę - w tym jeden koncert w Krakowie 7 listopada w klubie Studio

Jann to 25-letni charyzmatyczny artysta producent i wokalista, rezydujący w Warszawie. Głęboka więź z muzyką i sztuką towarzyszy mu od najmłodszych lat. Jego wyjątkowy kontratenor zaprowadził go na deski warszawskiej Opery Narodowej, gdzie występował przez wiele lat, po czym przeprowadził się do Londynu, by studiować na BIMM.

Pomimo klasycznego wykształcenia, w swojej twórczości koncentruje się na muzyce pop. W 2021 roku wydał debiutancki singiel “Do You Wanna Come Over”, którym zdobył imponujące grono słuchaczy i oddanych fanów z całego świata. Jego pierwsza EP-ka zatytułowana “POWER” ukazała się na początku 2022 roku, a niedługo później wyszedł singiel “Gladiator”. Piosenka zyskała ogromną popularność, zapewniając mu kolejnych fanów oraz trafiając na najważniejsze playlisty Spotify.