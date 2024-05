Hiszpański thriller psychologiczny "Do granic" w środę 5 czerwca w cyklu Spotkania Filozoficzne w Kinie Pod Baranami

Wenezuelczyk Diego i pochodząca z Barcelony Elena podjęli ważną życiową decyzję. Przeprowadzają się do Stanów Zjednoczonych, by dać nowy impuls nie tylko dla swojego związku, ale i zawodowych karier. 0Ameryka jawi im się jako Ziemia Obiecana. Bohaterowie przeszli już procedurę wizową, spakowali cały swój dobytek i udają się w drogę. Wydaje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, by lada moment obudzili się w nowej rzeczywistości.

Sprawa zaczyna się jednak komplikować, gdy po wejściu do strefy imigracyjnej na nowojorskim lotnisku poproszeni są, by przejść do drugiego pokoju. W ciasnym wnętrzu Diego i Elena poddani zostają kontroli przez funkcjonariuszy granicznych. Rutynowe czynności zamieniają się w wyczerpujące kilkugodzinne przesłuchanie, w trakcie którego bohaterowie muszą zachować zimną krew. Nie będzie to łatwe, zwłaszcza że na jaw zaczynają wychodzić sekrety, jakimi najwyraźniej nie zdążyli się ze sobą podzielić.