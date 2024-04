Imprezowe przekąski, które skradną serca i szybko znikną z talerza. Zobacz przepisy

Chrupiące sakiewki z ciasta francuskiego

Wykonanie Ciasto francuskie kroimy na kwadraty, a kiełbasę, paprykę, pieczarki i żółty ser w kostkę. Pokrojone składniki wykładamy na kawałki ciasta. Zawijamy rogi ciasta do środka, tworząc sakiewki. Pieczemy 15 min. w temperaturze 200 stopni C. Podajemy z sosem pomidorowym. Przepis Izabeli z Ciechanowca

Paszteciki z włoską duszą

Wykonanie

Mieszamy mąkę, masło, twaróg, jajo i trochę soli. Do tego dorzucamy garść drobniutko posiekanych świeżych ziół, np. bazylii i macierzanki. Wyrabiamy ciasto na gładką masę i schładzamy przez 30 minut w lodówce. Następnie ciasto rozwałkowujemy i kroimy wg fantazji – np. na romby, trójkąty, kwadraty.

Przygotowujemy nadzienie. Niewielki słoiczek suszonych pomidorów z ziołami oraz 1 kulę mozzarelli (można też użyć sera koziego - smak jest zdecydowanie bardziej wyrazisty) i nieco świeżej bazylii i rukoli z ogródka. Składniki kroimy i mieszamy. Przygotowany farsz wykładamy na pocięte na porcje ciasto. Na wierzch kładziemy plastry ulubionej wędliny – np. Kiełbasy kruchej podkarpackiej Dobrowolscy. Ważne, aby plastry były cienkie - ułatwia to zwijanie. Zawijamy dowolny kształt pasztecików, smarujemy rozkłóconym jajkiem lub mlekiem, posypujemy startym żółtym serem lub przyprawami. Pieczemy do zrumienienia (ok. 15 minut) w 180 stopniach C z termoobiegiem.

Przepis Mirosławy z Grodziska Wielkopolskiego