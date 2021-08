Jagiellonka zamknięta, woda na korytarzach AGH. Krakowskie uczelnie nadal zmagają się ze skutkami ulewy

Aktualnie nie działa system wentylacji i klimatyzacji, nie działają windy. Wyeliminowanie tych problemów jest warunkiem koniecznym do otwarcia Jagiellonki dla czytelników

- mówi nam rzecznik prasowy Uniwersytetu Jagiellońskiego Adrian Ochalik.

Podczas ulewy, która z czwartku na piątek przeszła nad miastem, sparaliżowanych zostało wiele budynków, w tym kilka w rejonie Alej Trzech Wieszczy. Woda dostała się m.in. do najniższych pięter Biblioteki Jagiellońskiej, gdzie znajdują się systemy elektroniczne. Po wypompowaniu wody, w sobotę 7 sierpnia, Biblioteka została ponownie podłączona do zasilania prądem. Do tej pory udało się także przywrócić funkcjonowanie systemu bibliotecznego i dostęp do baz danych. Obecnie zespół pracuje nad uruchomieniem Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej, ale budynek nadal pozostaje zamknięty.