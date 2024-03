Jajka wielkanocne. Pomysły na jajka faszerowane i potrawy z jajek na różne sposoby [PRZEPISY NA WIELKANOC]

Jajka na wielkanocnym stole muszą się znaleźć. To od jajka właśnie zaczynamy wielkanocne śniadanie. Jakie potrawy z jajkami możemy podać na Wielkanoc? Zobaczcie.

Przepisy na Wielkanoc 2024. Statystyczny Polak zjada aż 150 jajek rocznie! W okresie Wielkanocy na jedną osobę przypada aż jedna dziesiąta tej sumy, co oznacza, że podczas świąt każdy z nas zjada ich około 15. By uniknąć stołowej monotonii, nawet tak popularny i prosty w swojej formie posiłek, warto serwować w wyjątkowy sposób. Jaki? Zobaczcie przepisy!

Jajka w buraczkach. Fot. Patrycja Fudalewka-Jasińska

Wielkanocne jajka marynowane w buraczkach [PRZEPIS]

Składniki 6 jajek

2 duże buraki

2 szklanki wody

szklanka octu

liść laurowy

5 goździków

3 ziela angielskie

łyżeczka soli

łyżka cukru Wykonanie

Jajka ugotować na twardo i wystudzić. Następnie obrać. Buraki wymyć, pokroić na kawałki. W rondelku zalać buraki wodą i octem. Dodać wszystkie przyprawy. Gotować ok. 15 min. Przecedzić i wystudzić. Wystudzoną marynatą zalać jajka i zostawić na 12 godzin.

Przepis Patrycji Fudalewskiej-Jasińskiej Jaja faszerowane na Wielkanoc. Fot. Koło Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej.

Wielkanocne jajka faszerowane na różne sposoby [PRZEPIS]

Składniki 10 jaj ugotowanych na twardo

3 łyżeczki wasabi

łyżka buraczków

3 łyżki utartego chrzanu

koperek, szczypiorek do dekoracji

Wykonanie

Jajka przekroić, wyjąć żółtka i rozgnieść widelcem. Roztarte żółtka podzielić na 3 części - do jednej dodać wasabi, do drugiej buraczki, do trzeciej chrzan. Wymieszać każdą oddzielnie i w ten sposób uzyskamy farsz do jajek o różnych kolorach. Jajka efektownie wyglądają ułożone na talerzu i posypane szczypiorkiem.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej Jaja na wielkanocne śniadanie. Fot. Katarzyna Jaworek.

Jajko zapiekane na brokule i bekonie w kruchym koszyczku na wielkanocne śniadanie [PRZEPIS]

Składniki na koszyczek

1 szklanka mąki

50 g masła

3 żółtka

1 łyżka śmietany 18%

szczypta soli

szczypta proszku do pieczenia

białko do posmarowania Dodatkowo 1 duże jajko

5 różyczek brokuła

2 plastry bekonu

szczypta ziół prowansalskich

szczypta soli

szczypta pieprzu

Wykonanie

Koszyczek: mąkę przesiać na stolnicę. Połączyć z masłem. Dodać żółtka, sól, śmietanę oraz proszek do pieczenia. Zagnieść ciasto. Ciasto rozwałkować na grubość ok. 3mm. Miseczkę żaroodporną o średnicy około 10 cm odwrócić do góry dnem. Na miseczkę Wyłożyć ciasto. Brzegi odciąć nożem. Ciasto na miseczce wysmarować białkiem. Pozostałe ciasto znów zagnieść i rozwałkować. Pokroić na cienkie pasy. Pasami ciasta oblepić dookoła ciasto na miseczce, lekko docisnąć. Miseczkę z ciastem przełożyć na blaszkę. Resztę ciasta znów zagnieść i uformować wałeczek o długości około 15 cm. Wałeczek uformować w kształt litery C i ułożyć na blaszce. Wszystkie elementy koszyczka piec około 15 minut w temperaturze 180 stopni. Przestudzony koszyczek bardzo delikatnie zdjąć z miseczki.

Brokuła ugotować al dente w osolonej wodzie. Bekon pokroić w kostkę. Na dno upieczonego koszyczka położyć różyczki brokuła oraz pokrojony bekon. Oprószyć solą, pieprzem i ziołami prowansalskimi. Na środek koszyczka wbić jajko. Koszyczek ułożyć na blaszce i zapiekać około 15 minut w temperaturze 180 stopni (białko powinno być ścięte, a żółtko jeszcze płynne). Do koszyczka z zapieczonym jajkiem wbić wałeczek, tak by przypominał rączkę koszyczka.

Przepis Katarzyny Jaworek Sałatka wielkanocna z jajkiem. archiwum

Sałatka wielkanocna z sosem tatarskim i jajkiem [PRZEPIS]



Składniki kilka plasterków wędzonej szynki

1 mała czerwona cebula

kilka ugotowanych jajek przepiórczych

kilka marynowanych borowików lub podgrzybków

kilka korniszonów

kilka gałązek natki pietruszki

szczypiorek

Składniki na sos tatarski kilka marynowanych pieczarek

1 mała cebula

kilka korniszonów

kilka łyżek majonezu

kilka gałązek natki pietruszki

sos Tabasco

sól, czarny pieprz Wykonanie

Plasterki szynki zwinąć i ułożyć na półmisku. Dookoła ułożyć pokrojone w kawałki korniszony, połówki jajek przepiórczych i marynowane grzybki. Całość obsypać posiekaną natką pietruszki, szczypiorkiem i plasterkami cebuli (rozdzielić je na pojedyncze krążki). Podawać z ostrym sosem tatarskim.

Przygotowanie sosu: Pieczarki, korniszony i cebulę pokroić w drobną kostkę. Wymieszać z majonezem. Przyprawić do smaku solą, czarnym pieprzem i sosem Tabasco. Na koniec dodać posiekaną drobno natkę pietruszki. Odstawić na godzinę.

Przepis Grzegorza Łapanowskiego Jajka z sosem pomidorowym. archiwum.

Jajka z sosem pomidorowym, bazylią i oliwkami [PRZEPIS]



Składniki 4 jajka ugotowane na twardo

6 średnich dojrzałych kolorowych pomidorów

kilka oliwek czarnych i zielonych

2 średnie białe cebule

2 ząbki czosnku

kawałek masła

50 ml białego wina

sos sojowy Kikkoman

kilka gałązek świeżej bazylii

sos TABASCO® Original

szczypta cukru

czarny pieprz

Wykonanie

Obrać cebulę, pokroić w drobną kostkę i zeszklić na maśle. Dodać posiekany czosnek. Pomidory sparzyć we wrzątku, obrać ze skórki i oczyścić z gniazd nasiennych. Następnie pokroić w średnią kostkę i wrzucić na patelnię. Podlać białym winem i dusić kilka minut. Pod koniec smażenia dodać pokrojone w plastry oliwki i posiekaną bazylię. Doprawić do smaku sosem sojowym, szczyptą cukru i świeżo mielonym czarnym pieprzem. Dla nadania ostrości dodać kilka kropli Tabasco. Jajka obrać, przekroić na połówki i ułożyć na gorącym sosie z pomidorów. Podawać z maślanym puree ziemniaczanym.

Przepis Grzegorza Łapanowskiego Wielkanocny schab z jajkiem.

Świąteczny schab pieczony z jajkiem [PRZEPIS]

Składniki 1 kg schabu w kawałku

3 jajka

sól, pieprz, papryka słodka, papryka ostra, zioła prowansalskie

Wykonanie

Schab wymyć i osuszyć. Długim ostrym nożem zrobić w nim otwór. Natrzeć przyprawami zarówno w środku jak i na zewnątrz. Schab owinąć folią i zostawić w lodówce na całą noc. Jajka ugotować na twardo. Wystudzić, obrać i zamrozić (dzięki temu nie odkształcą się i nie pokruszą podczas wkładania ich do schabu).

Do wydrążonego otworu w schabie włożyć jajka. Mięso umieścić w rękawie do pieczenia i piec około 1,5 godziny w temperaturze 180 stopni.

Przepis Moniki Kubackiej Chrzan z jajkiem na Wielkanoc. Fot. Patrycja Fudalewka-Jasińska

Domowy chrzan z jajkiem i śmietaną [PRZEPIS]

Składniki 25 dag korzenia chrzanu

5 jajek

2 łyżki soku z cytryny lub octu

2 łyżeczki cukru

3 łyżki śmietany 18 proc.

kilka łyżek gorącej wody

sól

Wykonanie

Chrzan umyć. Zalać zimną wodą i pozostawić na 2 godziny. Potem obrać cienko i zetrzeć na tarce o drobnych oczkach. Wymieszać z sokiem z cytryny. W gorącej wodzie rozpuścić jedną łyżeczkę cukru i dodać do chrzanu. Wymieszać dokładnie. Doprawić do smaku solą. Ugotowane na twardo jajka obrać, podzielić na pół i wyjąć z nich żółtka. Rozetrzeć widelcem żółtka z jedną płaską łyżeczką cukru i śmietaną. Białka pokroić w bardzo drobną kostkę i połączyć z żółtkami. Dodać chrzan i wymieszać wszystko dokładnie. Przechowywać w lodówce.

Przepis Patrycji Fudalewskiej-Jasinskiej Wielkanocny pasztet z jajkiem. fot. archiwum

Wielkanocny pasztet z królika z jajkiem [PRZEPIS]

Składniki 1 królik - około 1 i 1/2 kg

1/2 kg podgardla wieprzowego

1 duże udko z kurczaka

20 dag słoniny

30 dag wątróbki drobiowej

2 jajka

1 czerstwa bułka

1 mały seler

1 korzeń pietruszki

1 duża cebula

3-4 liście laurowe

5 ziaren ziela angielskiego

gałka muszkatołowa

sól, pieprz Dodatkowo foremki aluminiowe lub wąska brytfanka do upieczenia pasztetu

jajka ugotowane na twardo

Wykonanie

Królika, królika, podgardle i udko opłukać, ułożyć w rondlu, zalać wodą, dodać ziele angielski i liść laurowy. Gotować około dwóch godzin na wolnym ogniu.

Słoninę pokroić w kostkę i wytopić, aby powstały rumiane skwareczki. Dodać pokrojoną cebulę i przez 5 minut dusić. Do tak przygotowanego tłuszczu dodać opłukane i osuszone wątróbki, przykryć patelnie i dusić 8-10 minut. Odstawić do wystudzenia. Ugotowane mięso obrać z kości. Bułkę namoczyć w szklance wywaru. Mięso, wątróbkę i namoczona bułkę zemleć dwa razy. Do masy dodać jajka i przyprawy: pieprz, sól i gałkę muszkatołową. Wyrobić na pulchną masę, nałożyć do foremek wysmarowanych tłuszczem do wysokości trzech czwartych foremki. Piec w nagrzanym piekarniku około godziny, pasztet jest upieczony gdy lekko się zrumieni.

Podawać z żurawiną.

Nakładając pasztet do foremek, można dodać jajka ugotowane na twardo.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej

