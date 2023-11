Jak ustrzec się przed jesiennym chorowaniem? Porady na zdrowy sezon jesienny

1. Wzmocnij odporność dzięki zdrowej diecie

Jesień to doskonały czas, aby zadbać o swoją dietę. Sezon jesienny obfituje w świeże owoce i warzywa, które dostarczają ważnych witamin i składników odżywczych, wspierających odporność. Warzywa korzeniowe, jabłka, gruszki, dynie, kasza gryczana, orzechy i cebula to tylko niektóre z produktów, które możesz uwzględnić w swoim jesiennym menu. Zadbaj o odpowiednią ilość witaminy C, witaminy D i cynku, które są znane ze swojego wpływu na wzmocnienie odporności.