Kandydat na prezydenta Konrad Berkowicz zapowiadał obalenie smoka biurokracji, metro za dwa schabowe i brał kobiety na ręce

- Ważne, aby do zmian w Krakowie podejść systemowo. Nie chodzi o to, aby prezydent jak fuhrer przestawiał figurki na makiecie. Przykładem zmiany systemowej jest decentralizacja samorządów. Dzielnice powinny otrzymać większe budżety i dużo większe kompetencje. To dzielnice i ich mieszkańcy wiedzą, czego potrzebują, jakie mają problemy. Będę chcieli więcej zieleni, to dostaną zieleń. To nie powinno polegać na tym, że będą o to prosić prezydenta. Oddajmy mieszkańcom Kraków - podkreślał Konrad Berkowicz.

Mówił o podstawowych kierunkach swojego programu. - Po pierwsze: Kraków przyjazny kierowcom. Nie zawężanie ulic, tylko rozszerzanie. Do tego wprowadzenie zasady, że likwidacja choćby jednego miejsca parkingowego musi być poprzedzona stworzeniem nowego miejsca. Stefy czystego transportu są nierealne. Pomysłodawcy liczą na to, że wszyscy się przesiądą do samochodów elektrycznych. Zamiast takich wariackich pomysłów jest mnóstwo rzeczy do zrobienia prostych, które działają w innych miastach Europy. To chociażby zainstalowanie czujników, dzięki którym w aplikacji można sprawdzić, gdzie jest miejsce do zaparkowania zamiast krążyć 20 minut w centrum miasta i tworzyć spaliny. To prosta rzecz, której nie udaje się w Krakowie zrobić od 20 lat - mówił Konrad Berkowicz. - Jesteśmy jedyną wiarygodną siłą, która mówi "nie" miastom 15-minutowym. Tak dla swobodnego poruszania się, tak dla swobodnego korzystania z całego miasta - dodał.