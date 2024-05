Konkretyzuje się Droga Współpracy Regionalnej. Pieniądze na projekt ważnej inwestycji dla powiatów oświęcimskiego i chrzanowskiego. Zdjęcia

Wspomnianych sześć samorządów w ub. roku zawiązało koalicję, której celem jest jak najszybsze rozpoczęcie drugiego etapu budowy Drogi Współpracy Regionalnej, która połączyłaby Oświęcim i sąsiednie małopolskie gminy z autostradą A4 poprzez węzeł Jeleń i Jaworznem.

- Taka droga całkowicie zmieniłaby możliwości podróżowania z Oświęcimia do Krakowa, szczególnie w perspektywie planowanego wygaśnięcia do 2027 roku koncesji prywatnej spółki na autostradę na odcinku z Katowic do Krakowa i przejęcia go przez państwo - mówił niedawno Paweł Kram z Grupy MotoGalicja, popularyzującej bezpieczeństwo na drogach.