Kontrowersyjny projekt nowelizacji ustawy o lasach. PO krytykuje, a lata temu mieli podobny

- W nowelizacji proponowanej przez grupę posłów PiS ten zapis miał być zmieniony na kryterium nowych technologii, energii i ochrony powietrza. Można by wymieniać tylko grunty o takim samym rozmiarze. Można np. przekazać hektar lasów, a "zyskać" klepisko albo teren poprzemysłowy. To furtka do prywatyzacji lasów. Sam PiS kiedyś krzyczał, że PO chciała to robić. Na szczęście udało się to zablokować – mówił krakowski poseł Aleksander Miszalski.

Próba nowelizacji ustawy o lasach za czasów rządów PO-PSL

Pod koniec rządów PO-PSL w 2015 roku ówczesna ekipa rządząca szykowała nowelizację ustawy o lasach, która zakładała możliwość sprzedaży lasów, ale tylko w celu realizacji celów publicznych, jak budowa drogi, czy linii energetycznej lub zrównoważonej gospodarki leśnej. Nowela została uchwalona, ale zablokował ją prezydent Andrzej Duda. Wtedy PiS mówiło o prywatyzacji LP, teraz to samo mówi PO o działaniach PiS.