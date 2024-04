KPO dla branży hotelarskiej i gastronomicznej. Na co mogą liczyć górale spod Tatr?

KPO to program, którego celem jest odbudowa potencjału rozwojowego polskiej gospodarki,, który został utracony w czasie pandemii koronawirusa. - Polska na to zadanie otrzyma z Unii Europejskiej 59,8 mld euro (ok. 256 mld zł). To 25,27 mld euro (108 mld zł) dotacji i 34,54 mld euro (148 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek – informuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

15 kwietnia wpłynęło do Polski z Komisji Europejskiej 27 mld zł z pierwszego wniosku o płatność z Krajowego Planu Odbudowy. - To jest największy jednorazowy przelew, który wpłynął z Unii Europejskiej do Polski w czasie naszego 20-letniego członkostwa – powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Górale też liczą na pomoc

Wsparcie ma iść do różnych sektorów gospodarki – w tym do branży HoReCa. Na to liczą m.in. górale, którzy – na skutek pandemii – mocno odczuli załamanie w turystyce. Na ten sektor z KPO przeznaczonych zostało 1,2 mln zł, z czego 128 mln zł 523 tys. 259 zł ma trafić do firm z Małopolski.