Kraków. Cricoteka zapowiada przegląd performansów. Patronuje mu Jerzy Bereś

Do 8 grudnia w Cricotece potrwa wystawa prac Jerzego Beresia, jednego z najważniejszych awangardowych artystów polskich. To największa ekspozycja prac Jerzego Beresia od jego śmierci w 2012 roku, prezentująca głównie rzeźby artysty.

Związany z Krakowem artysta uznawany jest za jednego z najoryginalniejszych twórców polskiej sztuki XX wieku, który wykształcił swój własny i niepowtarzalny styl, nawiązujący do happeningu i performansu, który sam Bereś nazywał swoje działania manifestacjami. Do tego obszaru twórczości Jerzego Beresia nawiązuje program performatywny towarzyszący wystawie „Bereś”, który potrwa od 4 do 6 czerwca. Większość wydarzeń odbędzie się w przestrzeni wystawy.