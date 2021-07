Kraków. Koncerty zespołów Yellow Umbrella i Kroki w Dworku Białoprądnickim w ten weekend. Plus kino pod chmurką

Kroki to wypadkowa trzech muzycznych światów. Zespół tworzą producent Szatt, wokalista Jaq Merner i basista Paweł Stachowiak. Inspiracje muzyczne czerpią z jazzu, soulu, indie rocka, a to wszystko okraszone jest eksperymentalną elektroniką i charakterystycznym głosem frontmana. Mimo tak szerokich muzycznych wpływów, Kroki tworzą spójną brzmieniowo całość, a ich muzyka to przykład na to czym zaowocować może spotkanie trzech artystycznych indywidualności.