Kraków. Miasto ma pomysł na turystów: Plac Centralny zamiast Rynku Głównego. Co na to mieszkańcy Nowej Huty?

- Potrzebna jest współpraca na linii miasto, organizacje turystyczne i przedsiębiorcy turystyczni. Turystę ktoś musi tu przywieźć, ktoś musi go nakarmić, oprowadzić, dać nocleg - nie da się przekierować ruchu turystycznego, przekładając wajchę. To musi być kooperacja wielu środowisk, które przygotują wspólny plan na to, jak Nową Hutę promować – wyjaśnia radny Łukasz Sęk. - Na pewno nie może to polegać tylko na tym, że w folderach, które dostają mieszkańcy znajdzie się opis atrakcji Nowej Huty, bo w ten sposób to nie zadziała. Trzeba zbudować konkretne produkty turystyczne, takim produktem może być np. spływ kajakowy Dłubnią - rzadkość w mieście - czy trasa podziemna po nowohuckich schronach.