Kraków. Minął rok od pożaru zabytkowego Dworu Bemów w Parku Duchackim. Kto zawinił? Co dzieje się z budynkiem? Piotr Rąpalski

Dwór Bemów w Krakowie. Stan na dzień po pożarze i stan obecny. Widać naprawiony dach, ale poza tym to zabytek niszczeje i popada w ruinę. Anna Kaczmarz/Andrzej Banaś/Czytelnik Zobacz galerię (16 zdjęć)

W kwietniu 2023 roku, nocą, doszło do pożaru zabytkowego Dworu Bemów w parku Duchackim. Pożar pochłonął dach i cześć konstrukcji, mimo działań strażaków. Właścicielem dworu od 2012 roku jest miasto Kraków. Park Duchacki w ostatnich latach przechodził rewitalizację, natomiast zabytkowy budynek dworu niezmiennie stał pusty i niszczał, w oczekiwaniu na remont i adaptację do nowej funkcji. Czy po roku wiadomo, kto jest winny pożaru i co gmina planuje obecnie zrobić z budynkiem? Pytamy urzędników miejskich.