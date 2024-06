Kraków. Nożownik z Ruczaju dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury. W sieci krąży drastyczny film z ataku

Według policyjnych ustaleń, do bójki doszło w środę (26 czerwca). 24-latek jadąc na rowerze potrącił psa spacerującej pary. 38-letni właściciel czworonoga zwrócił uwagę rowerzyście. Doszło do sprzeczki. Na filmie widać, jak rowerzysta niespodziewanie rozpyla gaz w kierunku 38-latka. Mężczyźni zaczęli się bić. Podczas bójki rowerzysta kilkukrotnie ugodził nożem właściciela psa, po czym uciekł.

26 czerwca po godzinie 17 krakowskie służby otrzymały informację o ciężko rannym mężczyźnie w okolicy ulicy Grota Roweckiego. 38-latka z ranami kłutymi zabrano do jednego z krakowskich szpitali, gdzie rozpoczęła się walka o jego życie.

- Będący na miejscu policjanci ustalili, że do zdarzenia doszło chwilę wcześniej, gdy jadący rowerzysta potrącił psa spacerującej pary. Właściciel psa zwrócił uwagę rowerzyście. Pomiędzy mężczyznami doszło do sprzeczki. W pewnym momencie rowerzysta rozpylił gaz w kierunku mężczyzny a następnie uderzył do kilkakrotnie ostrym narzędziem, po czym uciekł - informuje policja.