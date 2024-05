Kraków. Prezydent Aleksander Miszalski zaprezentował nową "ławeczkę dialogu" i zaprosił na Dni Otwarte Magistratu

-Ja bym nie chciał, żeby ta symbolika otwartości była tylko symboliką. W kampanii wyborczej mówiłem o tym, że Kraków musi być otwarty na mieszkańców i ten dialog z nimi powinien być jak najszerszy. Stąd tą ławeczkę, która jeździła z nami w czasie kampanii zastąpi ta i ona także będzie z nami jeździć po całym Krakowie. Ponieważ urząd nie jest po to żeby się zamykać, tylko też po to żeby czasem gdzieś pojechać - mówił prezydent Krakowa Aleksander Miszalski

Prezydent przypomniał o kolejnej kampanijnej obietnicy - zwiększeniu budżetu dla dzielnic oraz referendum lokalnym, które rokrocznie będą mogły dzielnice przeprowadzać.

Aleksander Miszalski zaprosił przy okazji do zwiedzania krakowskiego magistratu. W ramach Dni Otwartych będzie można zobaczyć miejsca niedostępne na co dzień dla mieszkańców, a także gabinet Prezydenta czy Salę Obrad Rady Miasta.

Wydarzenia w budynku przy placu Wszystkich Świętych 3–4 rozpoczęły się o godz. 10.00. Po zarejestrowaniu się będzie można odwiedzić sale im. Juliusza Lea oraz Kupiecką, w których rady dzielnic miasta Krakowa przygotowały specjalne prezentacje z okazji 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Będzie można także odwiedzić gabinet przewodniczącego Rady Miasta Krakowa i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w zabytkowym fotelu, w którym zasiadał Józef Dietl, słynny prezydent Krakowa (1866–1874). Wejścia do gabinetu odbywają się w zorganizowanych grupach, począwszy od godz. 10.00, co pół godziny, z ostatnim wejściem o godz. 15.00.