Kraków. Trasa Łagiewnicka: układają nawierzchnię nowej drogi [ZDJĘCIA]

Na odcinku od ul. Grota-Roweckiego do ul. Pszczelnej rozpoczynają się pierwsze prace związane z układaniem nawierzchni nowej drogi. Chcemy, by zakończył się przed wrześniem tego roku. Obecne roboty rozpoczęliśmy od tego odcinka, aby jak najszybciej zakończyły się uciążliwości związane z inwestycją dla okolicznych mieszkańców - informuje Krzysztof Migdał z gminnej spółki Trasa Łagiewnicka, odpowiadającej za inwestycję.

Na ukończeniu są prace związane z budową konstrukcji sześciu tuneli. Do zakończenia pozostało wykonanie konstrukcji najdłuższego z tuneli między sanktuariami Bożego Miłosierdzia i św. Jana Pawła II.

W spółce Trasa Łagiewnicka przyznają, że pracownikom na terenie budowy ostatnio nie sprzyja deszczowa pogoda, co nie pozwala przyspieszyć robót.

Trasa Łagiewnicka, o długości 3,5 km, która powstaje na odcinku od ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania ulic Witosa, Halszki i Beskidzkiej ma być gotowa do końca 2021 r.

W ramach przedsięwzięcia powstają tunele: pod skrzyżowaniem ul. Turowicza i ul. Herberta (ok. 200 m), na terenie Białych Mórz między sanktuariami Bożego Miłosierdzia i św. Jana Pawła II (ok. 700 metrów), pod ul. Zakopiańską (ok. 60 m), od rejonu ul. Ludwisarzy do planowanego węzła z ul. 8 Pułku Ułanów i Nowoobozową (ponad 500 m), pod węzłem Trasy Łagiewnickiej i planowanej ul. 8 Pułku Ułanów (ok. 22 m), pod ul. Rostworowskiego, ul. Kobierzyńską i ul. Ruczaj (ok. 350 m; ziemia z tego tunelu zostanie wydobyta w momencie, w którym rozpocznie się budowa kolejnego odcinka III obwodnicy w tej części miasta – Trasy Pychowickiej).